Кравчук назвал особенность таких людей, как Захарченко

Самозванцы не несут ответственности, считает экс-президент.

Леонид Кравчук УНИАН

Особенностью таких людей, как главарь самопровозглашенной ДНР, является то, что они могут позволить себе практически все — обзывать, принимать решения, пугать и стрелять.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью "Обозревателю".

По словам собеседника, те не несут ответственности, потому что не включены в систему международных отношений.

"Поэтому на них надо смотреть так, как они есть. Это самозванцы, боевики, террористы, сепаратисты… я не знаю даже, сколько ярлыков можно к ним приклеить. Это факт", — добавил он.

Ранее Леонид Кравчук говорил, что самой серьезной ошибкой властей Украины является то, что до сих пор не принят закон, который бы регламентировал отношения с оккупированными территориями нашей страны.