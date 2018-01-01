"Маниакально боится за свою жизнь". Эксперт рассказал о фобии Порошенко

Наш президент может играть разные роли, полагает Соскин.

Петр Порошенко — это уникальный лицедей, считает Олег Соскин twitter.com/STsegolko

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин утверждает, что президент Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь".

Фактически у главы нашей страны "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

По словам собеседника, окружение украинского лидера "всячески данную страсть в нем подогревает".

"С другой стороны, надо помнить, что Порошенко — это уникальный лицедей, актер универсального жанра. Ему бы в театре играть. Любое его выступление — это театральное или цирковое действо", — добавил экономист.

Политолог считает, что президент "может играть разные роли, начиная от клоуна в цирке, заканчивая драматическими или даже трагическим вождем-героем". "В момент своего перевоплощения он верит в то, что говорит и что делает", — подчеркнул Соскин.

"Когда он выходит из этой роли, он ее сразу забывает, и его снова поглощает страсть — где стырить денег, как устроить очередной дерибан, и тогда он снова беспощаден к тому, кто мешает ему, он всех тогда рассматривает как личных врагов, которые мешают ему делать свой бандитский бизнес. Женщин, журналистов и всех других он презирает. Он любит только себя и себя во всем", — заявил эксперт.

Ранее Олег Соскин говорил, что закон о реинтеграции Донбасса создает огромное искушение для Петра Порошенко и "его клана" начать открытие военные действия на всем фронте с Россией, а это очень опасно, тем более, учитывая "психическую нестабильность" главы государства.