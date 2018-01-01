МИД Украины пришел в ярость из-за создания в Венгрии должности министра по развитию Закарпатья

В ведомстве обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.
"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области", - сообщила пресс-служба украинского МИДа.
В ведомстве возмутились тем, что "в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины" и обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Киев в отсутствии прогресса по украинскому закону "Об образовании". По его словам, за восемь месяцев Украина "не сделала ничего" в "плане ожиданий и Венецианской комиссии, и Евросоюза".
"Иначе (в случае невнесения изменений в закон об образовании. - Прим.) мы не будем поддерживать их продвижение в сторону Евросоюза и евроатлантического направления", - заявил Сиярто.
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