МИД Украины пришел в ярость из-за создания в Венгрии должности министра по развитию Закарпатья

В ведомстве обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.

УНИАН

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу из-за с созданием венгерском правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области", - сообщила пресс-служба украинского МИДа.

В ведомстве возмутились тем, что "в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины" и обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Киев в отсутствии прогресса по украинскому закону "Об образовании". По его словам, за восемь месяцев Украина "не сделала ничего" в "плане ожиданий и Венецианской комиссии, и Евросоюза".

"Иначе (в случае невнесения изменений в закон об образовании. - Прим.) мы не будем поддерживать их продвижение в сторону Евросоюза и евроатлантического направления", - заявил Сиярто.

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