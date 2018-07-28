Премьер Венгрии Орбан назвал политику ЕС в отношении России примитивной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит "примитивную политику" в отношении России.

"С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу", — цитирует венгерского лидера Agerpres.

Он отметил, что "большинство стран ЕС не чувствуют" опасности, которая якобы исходит от России.

Напомним, Орбан в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции Европейского Союза отрицательно влияют на отношения Москвы и Будапешта.