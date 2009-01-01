"Народный фронт" требует от правительства разработать порядок вступления в Евросоюз и НАТО

Этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

"Народный фронт" обращается к Кабмину разработать план вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Об этом на согласительном совете заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, что должно лечь в основу такого законодательного акта", — заявил Бурбак.

Он подчеркнул, что после получения безвизового режима с ЕС, следующими шагами для Украины должны стать членство в НАТО и вступление в Европейское сообщество.

"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Однако этот курс требует не лирических слов, а четкой работы, пошаговой, продуманной, понятной для общества и зарубежных партнеров", — подчеркнул Бурбак.