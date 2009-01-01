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Новый руководитель Одесской ОГА намерен строить дороги и реформировать структуру обладминистрации

Сегодня, 17:27

Максим Степанов в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами.

Порошенко, Максим Степанов
Президент Петр Порошенко представляет нового главу Одесской ОГА Максима Степанова УНИАН
Новый глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов среди своих приоритетов видит строительство дорог, привлечение инвестиций в регион, реформирование структуры облгосадминистрации.

В ходе общения с журналистами Степанов отметил, что, по его данным, на автодороге Одесса — Рени в ремонте нуждаются более 230 км, на что требуется около 1,4 млрд грн. Также губернатор считает необходимым поддерживать в хорошем состоянии трассу Киев — Одесса.

Для привлечения инвестиций новый глава Одесской ОГА считает необходимым проведение инвестиционных форумов. Кроме того, в его планах — создание отдельного структурного подразделения, которое будет заниматься подготовкой инвестиционных предложений, проведением других соответствующих мероприятий.

Также глава области намерен реформировать структуру обладминистрации в целом, т.к., по его словам, действующая структура работает неэффективно. "У нас сегодня 4,4 тысячи обращений граждан, на которые не даны ответы", — привел Степанов один из примеров.

Губернатор отметил, что намерен возродить управление агропромышленной политики, которые было упразднено предыдущим руководителем, а также разделить управления здравоохранения и социальной политики, которые в настоящее время объединены.

В кадровой политике глава Одесской ОГА намерен ориентироваться на профессиональные кадры Одесской области и ряд своих знакомых, с которым ранее работал. В настоящее время глава ОГА возложил обязанности заместителя главы ОГА на начальника департамента финансов Марину Зинченко.

Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами. Начать Степанов намерен с южных районов — Ренийского, Измаильского, Болградского, а по дороге лично увидеть объемы предстоящих работ по трассе Одесса — Рени.

По итогам поездок в районы, а также ознакомления с делами в ОГА, Степанов планирует к марту подготовить стратегический план работы.

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Максим Степанов, Одесчина, губернатор
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