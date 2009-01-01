Новый руководитель Одесской ОГА намерен строить дороги и реформировать структуру обладминистрации

Максим Степанов в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами.

Президент Петр Порошенко представляет нового главу Одесской ОГА Максима Степанова УНИАН

Новый глава Одесской областной государственной администрациисреди своих приоритетов видит строительство дорог, привлечение инвестиций в регион, реформирование структуры облгосадминистрации.

В ходе общения с журналистами Степанов отметил, что, по его данным, на автодороге Одесса — Рени в ремонте нуждаются более 230 км, на что требуется около 1,4 млрд грн. Также губернатор считает необходимым поддерживать в хорошем состоянии трассу Киев — Одесса.

Для привлечения инвестиций новый глава Одесской ОГА считает необходимым проведение инвестиционных форумов. Кроме того, в его планах — создание отдельного структурного подразделения, которое будет заниматься подготовкой инвестиционных предложений, проведением других соответствующих мероприятий.

Также глава области намерен реформировать структуру обладминистрации в целом, т.к., по его словам, действующая структура работает неэффективно. "У нас сегодня 4,4 тысячи обращений граждан, на которые не даны ответы", — привел Степанов один из примеров.

Губернатор отметил, что намерен возродить управление агропромышленной политики, которые было упразднено предыдущим руководителем, а также разделить управления здравоохранения и социальной политики, которые в настоящее время объединены.

В кадровой политике глава Одесской ОГА намерен ориентироваться на профессиональные кадры Одесской области и ряд своих знакомых, с которым ранее работал. В настоящее время глава ОГА возложил обязанности заместителя главы ОГА на начальника департамента финансов Марину Зинченко.

Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами. Начать Степанов намерен с южных районов — Ренийского, Измаильского, Болградского, а по дороге лично увидеть объемы предстоящих работ по трассе Одесса — Рени.

По итогам поездок в районы, а также ознакомления с делами в ОГА, Степанов планирует к марту подготовить стратегический план работы.