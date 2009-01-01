Оборона донецкого аэропорта. Взрыв чудовищной силы и атака боевиков

Ударная волна подхватила здоровых мужиков в бронежилетах, амуниции и разбросала в стороны, утверждает Руденко.

Разрушенный донецкий аэропорт, иллюстрация facebook.com/backandalive/

19 января 2015 года прогремел взрыв чудовищной силы, ударная волна разбросала защитников объекта ("киборгов"), упала последняя бетонная стена, но бойцы организовались в круговую оборону и встретили боевиков, которые начали атаковать, огнем.

Об этом участник обороны аэропорта, публицист, волонтер Юрий Руденко написал на странице движения "Вернись живым" в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что на тот момент "война стала сферической".

"Взрыв чудовищной силы, на фоне которого прилет "Града" или мины — детский фейерверк, разметал всех в стороны. Ударная волна подхватила здоровых мужиков в бронежилетах и амуниции, каждый килограмм под 100, и разбросала в стороны. Баррикады из снарядных ящиков, словно ветром сдуло", — отметил активист.

По его словам, "все заволокло пылью и дымом, вероятно, даже противник был удивлен от такого эффекта, ибо пошел в атаку не сразу. "Быть может, боевики специально отвели людей, но, когда они вернулись, их ждал совершенно неприятный сюрприз", — добавил автор.

Несмотря на то, что упала последняя бетонная стена, рухнули перекрытия, огромная дыра в потолке, метров 50 в диаметре, киборги встретили "гостей" огнем. "Наши бойцы достаточно быстро организовались в круговую оборону", — подчеркнул волонтер.

"Соорудив из мусора и обломков новые баррикады, наши бойцы выстроили несколько линий обороны, где был свой "передок" с самыми целыми, боеспособными людьми, и свой тыл, с раненными", — пишет он.

При этом "всем нашлась работа, подтянувшийся противник начал новую атаку, все, кто мог держать оружие, вступили в бой, раненные, кто был в сознании, набивали магазины патронами, заряжали ленты для пулемета".

В те моменты, "каждый уже понимал, что дело близится к финалу, противник зажимает, и осталось не так долго". "Они знали себе цену и догадывались, что будет дальше, понимая, что на этом пятачке будут воевать сколько хватит сил. Страшнее всего было попасть в плен, и многие держали при себе "последнюю" гранату", — рассказал Руденко.

"На удивление, сюда добивала телефонная связь... Потоками ноликов и единиц, невидимыми радиоволнами, молитвами различных религий, километрами нервов, сквозь тонны выкуренных сигарет, тысячи граждан государства Украина переживали за судьбу своих славных сыновей. В аэропорту Донецка и по всему фронту...", — говорится в сообщении.

Ранее Юрий Руденко писал, что во второй половине дня 18 января 2015 года в рамках обороны донецкого аэропорта украинские военнослужащие атаковали позиции боевиков под объектом, два танка превратили укрытие врага под Путиловским мостом в "филиал ада".

Напомним, 21 января стало последним днем обороны донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 суток. В плен попали несколько десятков раненых и оставшихся без боеприпасов защитников объекта, в том числе комбат командир 90-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады — 37-летний подполковник Олег Кузьминых.

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Фото: facebook.com/backandalive