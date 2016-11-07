"Психи двух морей". Боец АТО презентовал книгу о событиях на Донбассе

Волонтер и боец АТО Юрий Руденко представил книгу "Психи двух морей" со всеми военными событиями, которые происходили на Донбассе в 2014 году.

Об этом идет речь в материале ТСН.

Эта книга — художественное произведение, однако, вымышленная в ней лишь любовная история. Все остальное — реальные события, которые произошли или с самим автором, или с его собратьями.

Руденко рассказывает, что описать эмоции войны решил, когда сам мобилизованным ехал на фронт. Автор говорит, его сочинение — лишь одно из свидетельств войны, о которой украинцам не стоит забывать и в мирной жизни.

Напомним, ранее писатель Сергей Жадан презентовал книгу "Тампилиеры", которая является определенным поэтическим дневником за 2015-й — первую половину 2016 года.

Фото: facebook.com/Seo-Dovgal.

Видео: ТСН.