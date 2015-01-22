"Киборги" покинули аэропорт, он был нашими Фермопилами - полк "Азов"

Бойцы полка особого назначения "Азов" заявили, что защитники донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") были вынуждены покинуть стратегический объект.

Об этом говорится в сообщении воинского формирования в Facebook.

"… украинские воины, защищавшие ДАП, вынуждены были сдать то, что еще год назад было прекрасным, современным аэропортом. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня", - отметили бойцы.

По их словам, "украинские воины держали оборону в условиях, когда обороняться в принципе невозможно".

"ДАП - это наши Фермопилы, наш Дом Павлова. Украинские воины 242 дня держали оборону, не давая возможности оккупанту безнаказанно продвинуться ни на метр вглубь нашей земли", - добавили в полке.

Напомним, ранее сообщалось, что в США члены сообщества дрон-журналистики (PSDJ) создали 3D-карту разрушений в донецком аэропорту, где идут бои между его защитниками и боевиками.