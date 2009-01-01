ПАСЕ требует от России освободить Сущенко и не преследовать журналистов в Крыму

Такую резолюцию поддержало большинство депутатов.

ПАСЕ, иллюстрация facebook.com/cpUAct/

Во французском Страсбурге(ПАСЕ) требует от России освободить незаконно арестованного украинского журналистаи прекратить преследования сотрудников СМИ в

Об этом говорится в резолюции "Нападение на журналистов и свобода СМИ в Европе", которую поддержало большинство депутатов, пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что Ассамблея призывает власти РФ снять обвинение в "сепаратизме" и не преследовать украинских журналистов на полуострове — Анну Андриевскую, Наталью Кокорину и Николая Семена.

"В резолюции в очередной раз отмечается обеспокоенность ПАСЕ в связи с невыполнением Россией требования освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которому был вынесен незаконный приговор — 20 лет заключения", — говорится в статье.

Напомним, в октябре 2016 года ПАСЕ проголосовала за резолюции по Украине. В ней Российская Федерация была названа агрессором, а организованные страной в Крыму "выборы" признаны незаконными.