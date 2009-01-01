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ПАСЕ требует от России освободить Сущенко и не преследовать журналистов в Крыму

Сегодня, 20:55

Такую резолюцию поддержало большинство депутатов.

ПАСЕ
ПАСЕ, иллюстрация facebook.com/cpUAct/
Во французском Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) требует от России освободить незаконно арестованного украинского журналиста Романа Сущенко и прекратить преследования сотрудников СМИ в захваченном Крыму.

Об этом говорится в резолюции "Нападение на журналистов и свобода СМИ в Европе", которую поддержало большинство депутатов, пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что Ассамблея призывает власти РФ снять обвинение в "сепаратизме" и не преследовать украинских журналистов на полуострове — Анну Андриевскую, Наталью Кокорину и Николая Семена.

"В резолюции в очередной раз отмечается обеспокоенность ПАСЕ в связи с невыполнением Россией требования освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которому был вынесен незаконный приговор — 20 лет заключения", — говорится в статье.

Напомним, в октябре 2016 года ПАСЕ проголосовала за резолюции по Украине. В ней Российская Федерация была названа агрессором, а организованные страной в Крыму "выборы" признаны незаконными

Теги:  
ПАСЕ, Россия, Крым, журналисты, резолюция, Сущенко, Сенцов
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