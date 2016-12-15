Заключенный режиссер Сенцов пишет сценарии и повесть в российской тюрме

Находящийся в заключении в России украинский режиссер Олег Сенцов активно занимается творчеством и ожидает обмена, чтобы вернуться в Украину.

Об этом сообщает его адвокат Дмитрий Динзе, пишет interfax.ru.

"Олег всем передает привет, написал уже 5 сценариев и одну повесть, весь в творческом процессе... В общем, в колонии нормальная обстановка, начальник адекватный. Сидит в колонии пока без проблем. Единственное, письма приходят не регулярно, много задержек и их реально мало", — написал Динзе на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на полуострове террористического сообщества, совершении двух терактов и подготовке еще одного. Киев неоднократно заявлял о том, что дело в отношении Сенцова политически мотивированно. В мае 2016 года он заполнил документы для передачи в Украину для отбывания наказания. 1 июня Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор. 21 октября Минюст Украины проинформировал, что РФ отказалась передать Сенцова для отбывания наказания на родине.

2 декабря кинорежиссер Александр Сокуров попросил президента Владимира Путина "решить проблему Сенцова". В ответ Путин заявил, что украинский режиссер осужден не за свои убеждения и творчество, а за террористическую деятельность, и добавил, что будет иметь в виду просьбу Сокурова. "Спасибо, что вы обратили на это внимание, знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду", — сказал президент.

Напомним, Джонни Депп поддержал украинского режиссера Олега Сенцова.