Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала. Силы АТО вплотную подошли к Дебальцево

За год украинские военные продвинулись на 20 км до Дебальцево, пишет Юрий Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А ещё год назад было 25 км. Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала", — пишет Юрий.
"И все в рамках Минских договорённостей", — уточнил волонтер.
Напомним, неделей ранее волонтер сообщал, что Дебальцево все ближе и уже в пределах прямой видимости сил АТО.
А несколькими днями ранее боевики начали пугать жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО, зачистками и "концлагерем" в Краматорске.
Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.