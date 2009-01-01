Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала. Силы АТО вплотную подошли к Дебальцево

За год украинские военные продвинулись на 20 км до Дебальцево, пишет Юрий Мысягин.

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В течение ушедшего 2016-го года бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора" из роты спецназа "Волки Подолянина", которые подписали контракты с армией и вошли в состав бригады, дислоцированные на, продвинулись на 20 километров в сторону пока еще занятого боевиками Дебальцево.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А ещё год назад было 25 км. Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала", — пишет Юрий.

"И все в рамках Минских договорённостей", — уточнил волонтер.

Напомним, неделей ранее волонтер сообщал, что Дебальцево все ближе и уже в пределах прямой видимости сил АТО.

А несколькими днями ранее боевики начали пугать жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО, зачистками и "концлагерем" в Краматорске.

Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.