"Под громкие овации на Банковой". Волонтер объяснил, как Саакашвили подыграл Порошенко

Во многом благодаря Саакашвили о насущных проблемах просто забыли.

Саакашвили подыграл Порошенко, считает волонтер

Реальной целью массовых акций экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили была полная дискредитация протеста.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил на чате в "Главреде".

"До того, как это стало цирком, с грузинами, которые прыгают по крышам, освобождаются из микроавтобусов и машут чужими долларами перед толпой, а власть в ответ нагоняет на Майдан народу на кофе, все начиналось с абсолютно адекватных требований, на которые наша власть категорически не хочет идти", — подчеркнул он.

Среди этих требований Дейнега назвал: снятие депутатской неприкосновенности, создание независимого Антикоррупционного суда и реформу избирательной системы.

"Сейчас же, во многом благодаря Саакашвили, об этих проблемах просто забыли. Под громкие овации где-то на Банковой", — добавил волонтер.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс на чате в "Главреде" назвал самые неблагоприятные для Саакашвили месяцы 2018-го.