Возможно покушение. Астролог назвал самые неблагоприятные для Саакашвили месяцы 2018-го

Начало 2018 года для бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили будет весьма неблагоприятным, особенно февраль-март.

На него может произойти покушение, рассказал известный астролог Влад Росс на чате в "Главреде".

"Но, несмотря ни на что, Саакашвили ведет судьба, причем до такой степени, что он запросто без паспорта переходит границу Украины, потом он внезапно высвобождается из автозака, в который его сажают, потом он вещает с крыши, потом вдруг судья принимает решение в его пользу", — отметил гость.

По словам собеседника издания, бывшего грузинского лидера ведут, ему помогают американские друзья, возможно, для того, чтобы он стал премьер-министром нашей страны.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что Михеил Саакашвили — "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату", не надо так спокойно относиться к действиям политика и тому, что делается вокруг него.