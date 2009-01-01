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Пограничники обвинили оккупантов: в Крыму полностью прекратили движение через админграницу

Сегодня, 10:27

Инцидент произошел ночью, отметили в Госпогранслужбе.

Крым,Россия,админграница
Админграница с Крымом, иллюстрация dpsu.gov.ua
В ночь на среду, 1 ноября, в захваченном Россией Крыму оккупационные службы полностью перекрыли движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с Харьковской область.

Об этом говорится на сайте украинской Государственной пограничной службы.

В ведомстве уточнили, что движение на админгранице прекращено с 1:30.

"Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают. Из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока накоплений автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8 часов утра нет", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце июня стало известно, что пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины на админгранице с Крымом задержали двух сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Фото: dpsu.gov.ua

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Крым, Россия, админграница, Госпогранслужба, ГПСУ
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