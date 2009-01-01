Сегодня, 09:46 RSS

Политолог рассказала, почему безвиз с ЕС лишил смысла военную агрессию РФ против Украины

Сегодня, 08:00

Россия не смогла приостановить евроинтеграционные процессы в Украине, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская
Олеся Яхно-Белковская УНИАН
Через 20 дней после публикации в Официальном журнале Европейского Союза законодательного акта для граждан Украины вводится безвизовый режим со странами ЕС, что лишит смысла военную агрессию РФ против Украины.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Ориентировочно 11-12 июня украинцы будут иметь возможность безвизовых путешествий. Насколько мне известно, после всех официальных процедур в Украине будет проведена разъяснительная информационная кампания для рядовых граждан, где будет четко указано, какие надо иметь документы, какие могут задавать вопросы и т.п.", — говорит политический эксперт.

"Опыт Грузии показывает, что за первый месяц безвизового режима безвизовой поездкой воспользовалось более 20 тысяч граждан. Если раньше уровень отказов в получении визы гражданам Грузии составлял около 11%, то с начала действия безвиза — всего 0,2% граждан было отказано в праве на въезд. Уровень отказов в получении Шенгена украинским гражданам составлял примерно 3,5%. Тем не менее, если взять показатель 0,2%, то это означает, что дополнительно 40 тысяч граждан Украины смогут посетить страны Шенгена", — подсчитала политолог.

"Значение безвиза для страны очень важно не только с точки зрения облегчения процедуры для граждан, которым теперь не нужно будет обращаться за услугами к посредникам, а также не потому, что очевидно появится много лоукостов, что сделает возможными недорогие поездки в Европу, но и с точки зрения безопасности для Украины в целом", — считает Яхно-Белковская.

По ее мнению, получение безвизового режима до 2014 года имело колоссальное цивилизационное и гуманитарное значение: "После 2014-го, когда Россия прилагала максимальные усилия, чтобы сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и настаивала на отсрочке вступления в действие ЗСТ Украины с ЕС на два года, и только на один год ЕС согласился отложить решение, получения безвиза имеет еще и составляющую в плане безопасности. Поскольку это лишило смысла военную агрессию РФ как попытку приостановить евроинтеграционные процессы в Украине".

Напомним, ранее политолог назвала минусы введения Украиной визового режима с Россией.

Теги:  
Яхно-Белковская, политолог, эксперт, безвиз, Украина, Евросоюз, отмена, Россия, агрессия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...