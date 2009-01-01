Политолог рассказала, почему безвиз с ЕС лишил смысла военную агрессию РФ против Украины

Россия не смогла приостановить евроинтеграционные процессы в Украине, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская УНИАН

Через 20 дней последля граждан Украины вводится безвизовый режим со странами ЕС, что лишит смысла военную агрессию РФ против Украины.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Ориентировочно 11-12 июня украинцы будут иметь возможность безвизовых путешествий. Насколько мне известно, после всех официальных процедур в Украине будет проведена разъяснительная информационная кампания для рядовых граждан, где будет четко указано, какие надо иметь документы, какие могут задавать вопросы и т.п.", — говорит политический эксперт.

"Опыт Грузии показывает, что за первый месяц безвизового режима безвизовой поездкой воспользовалось более 20 тысяч граждан. Если раньше уровень отказов в получении визы гражданам Грузии составлял около 11%, то с начала действия безвиза — всего 0,2% граждан было отказано в праве на въезд. Уровень отказов в получении Шенгена украинским гражданам составлял примерно 3,5%. Тем не менее, если взять показатель 0,2%, то это означает, что дополнительно 40 тысяч граждан Украины смогут посетить страны Шенгена", — подсчитала политолог.

"Значение безвиза для страны очень важно не только с точки зрения облегчения процедуры для граждан, которым теперь не нужно будет обращаться за услугами к посредникам, а также не потому, что очевидно появится много лоукостов, что сделает возможными недорогие поездки в Европу, но и с точки зрения безопасности для Украины в целом", — считает Яхно-Белковская.

По ее мнению, получение безвизового режима до 2014 года имело колоссальное цивилизационное и гуманитарное значение: "После 2014-го, когда Россия прилагала максимальные усилия, чтобы сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и настаивала на отсрочке вступления в действие ЗСТ Украины с ЕС на два года, и только на один год ЕС согласился отложить решение, получения безвиза имеет еще и составляющую в плане безопасности. Поскольку это лишило смысла военную агрессию РФ как попытку приостановить евроинтеграционные процессы в Украине".

Напомним, ранее политолог назвала минусы введения Украиной визового режима с Россией.