Политолог развеял миф о том, что улучшение ситуации в Украине вернет Крым и Донбасс

В Грузии ситуация была лучше, чем в Абхазии или Северной Осетии, но никто никуда не вернулся, говорит Фесенко.

Фесенко дал прогноз по поводу возвращения Донбасса propaganda-journal.net

Популярным мифом является утверждение о том, что действия киевской власти, качественное улучшение ситуации в Украине вернет нам Крым и Донбасс

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"К сожалению, это упрощение. В Грузии ситуация была лучше, чем в Абхазии или Северной Осетии, но никто никуда не вернулся. Пока против возвращения будет Россия, ситуация не будет меняться. Жители Донбасса и Крыма ничего сами не решают. Хотя, надо признать, в обоих регионах много пророссийских настроений. Так или иначе нам надо улучшать ситуацию в Украине, даже не ради Донбасса и Крыма, а ради собственной страны и наших собственных интересов", — считает он.

"Я искренне желаю жителям Донбасса мира и возвращения нормальной жизни. Но, к сожалению, в среднесрочной перспективе существует риск превращения оккупированных территорий Донбасса в некую "серую зону" деградации и упадка, которую Россия будет использовать для испытаний новейших видов оружия и атак на Украину. Хотя все же сохраняется и возможность возвращения этих территорий в состав Украины при благоприятных условиях", — добавил Фесенко.

Напомним, ранее волонтер назвал единственный путь деоккупации Донбасса, который не приведет к потере суверенитета.