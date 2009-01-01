Порошенко назначил главу Службы внешней разведки

Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
Как сообщили в пресс-службе Администрации Президента, глава государства выразил уверенность, что назначение нового руководителя придаст импульс развитию службы.
Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.
Добавим, что с июня 2015-го Егор Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
Ранее Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Петра Цигикала.