Порошенко об агрессии России: украинцы никогда не отрекутся от своей земли

Граждане Украины не будут торговать своей свободой, отметил президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли, не будем торговать собственной свободой.

Об этом он рассказал на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, говорится на сайте главы государства.

По словам политика, "пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой".

"Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, Украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой", — отметил политик.

Напомним, Петр Порошенко говорил, что врагами Кремля являются все, кто исповедуют демократические ценности. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.

Фото: president.gov.ua