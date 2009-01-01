Порошенко привел доказательства подготовки РФ к наступательной войне континентального масштаба

Порошенко заявил, что доказательств подготовки России к войне континентального масштаба все больше.

Петр Порошенко. twitter.com/STsegolko

Об этом он заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, пишет ZN.UA.

По его словам, нет никаких признаков, что Москва готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма, есть только доказательства подготовки к войне континентального масштаба.

"Главная угроза со стороны России — все же военная". Нет пока никаких признаков, что Москва готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, к сожалению, все больше", — сказал президент.

По словам Порошенко, это, например, российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Как, например, — российско-белорусские учения "Запад-2017"... Хотя уместнее их было бы назвать "антизапад". Естественно, что именно поэтому, — а не по каким-то другим причинам, - мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", — отметил президент.

По словам гаранта, под видом "стратегических командно-штабных учений" не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины.

"Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам ... И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию", — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что Украина выбралась из глубокой пропасти, но над ней нависает "хищная орда".