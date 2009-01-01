Порошенко рассказал, как пограничники спасли ему жизнь на Луганщине в 2014 году

Могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь, подчеркнул глава государства.

Встреча Порошенко с пограничниками Твиттер/Святослав Цеголко

Разведка Государственной пограничной службы спасла жизнь президента Петра Порошенко во время избирательной кампании в Луганской области в 2014 году.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с пограничниками в Киевской области, сообщает УНИАН.

"Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в (пунктах пропуска, — ред.) "Изварино", "Должанский". Фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь. Именно поэтому я здесь, чтобы выразить слова искреннего уважения и благодарности, потому что уровень профессионализма разведчиков-пограничников чрезвычайно высок", — заявил президент.

По словам Порошенко, разведка Госпогранслужбы одной из первых сообщила о начале непосредственных силовых и специальных мероприятий РФ по аннексии Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предупреждали об угрозе покушения на Порошенко.

Фото: Твиттер С.Цеголко.