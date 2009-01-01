Порошенко раскрыл, сколько украинских военных погибло за время агрессии России

В декабре прошлого года погибли более 20 наших солдат, отметил президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что за все время(началась 20 февраля 2014 года — ред.) погибли более 2,5 тыс. военнослужащих Украины.

Об этом он рассказал в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте, говорится на сайте украинского лидера.

В то же время политик сообщил, что в декабре 2016-го наша страна потеряла 22 солдат.

"… за все время российской агрессии погибли более 2,5 тыс. солдат и более 7,5 тыс. мирного населения", — отметил Порошенко.

По его словам, единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России Владимира Путина и добиться выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе — это санкции.

Ранее Петр Порошенко говорил, что Российская Федерация осуществляет кибератаки против Украины, но у нашего государства есть очень сильное киберподразделение, поэтому оно может контратаковать.

Фото: president.gov.ua