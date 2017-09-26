Порошенко: Россия не будет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Порошенко отметил, что Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей ОБСЕ.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Россия не может принимать участие в миротворческой миссии Организации объединенных Наций на Донбассе , поскольку является стороной конфликта.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в интервью CBC, пишет РИА Новости.

"Абсолютно невозможно, чтобы РФ участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте. Россия — агрессор. У нас нет дискуссий, — сказал он.

Предложенный российским руководством вариант введения миротворческой миссии на восток Украины Порошенко считает неприемлемым.

"Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал президент Украины.

По его словам, если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворцев на Донбасс, Украина обратится в Международный суд ООН.

"Если Россия станет единственной страной, которая будет против миротворцев, то это будет очень сложно объяснить. Это оккупированная территория, оккупированная российскими войсками, и в этой ситуации – это будет признание оккупации Россией. В таком случае мы пойдем в Международный суд, и Россия будет нести ответственность за военное преступление", – подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина предложит проект резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе.

Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Читайте также по теме статью Виталия Портникова: Неслучайный разговор: Путин и миротворцы