Порошенко встречается с президентом Мальты

Президенты примут участие в украинско-мальтийском бизнес-форуме.

Петра Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека. president.gov.ua

Торжественная церемония встречи президентов проходит на площади перед зданием Администрации главы государства и началась с исполнения гимнов Мальты и Украины, после чего главы двух государств прошли мимо строя воинов почетного караула и представили свои делегации, сообщает Укринформ.

Планируется, что в 12:40 состоится встреча Петра Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прекой с представителями СМИ.

В этот же день президенты примут участие в украинско-мальтийском бизнес-форуме.

Напомним, 16—17 мая состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит президента Порошенко на Мальту.