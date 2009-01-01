Президент Сербии хочет снизить уровень напряженности в отношениях с Украиной

Вучич выразил надежду, что отзыв послов не стал дипломатическим противостоянием и в ближайшее время удастся урегулировать эту ситуацию.

Александар Вучич Reuters

В отношениях между Украиной и Сербией важно снизить уровень напряженности и продолжить развитие дружеских отношений между странами.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает издание РТС.

Вучича спросили, привела к новому дипломатическому противостоянию ситуация, когда обе страны отозвали своих послов для консультаций.

Президент выразил надежду, что отзыв послов не стал дипломатическим противостоянием и в ближайшее время удастся урегулировать эту ситуацию.

По его словам, украинцы относятся дружественно к сербам, а сербы — к украинцам.

"Важно снизить градус напряженности в отношениях с Украиной", — сказал Вучич.

Напомним, недавно посол Украины в Сербии Александр Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что РФ использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу. Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы прекратить участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, тогда как РФ "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

2 ноября глава МИД Сербии Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявления об отсутствии реакции сербских властей на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

3 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал Александровича для проведения консультаций по соблюдению международного права. По итогам консультаций было решено, что Украина обратится к европейским партнерам относительно участия сербских наемников в конфликте на Донбассе на стороне террористов.

8 ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вызвал из Киева посла Раде Булатовича для обсуждения текущих отношений с Украиной.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Балканские друзья Путина: что стоит за дипломатическим скандалом в Белграде".