Путин начал новый этап "освоения" захваченных у Украины территорий

"Национализация" украинских предприятий выглядит не инициативой, а ответом на блокаду Донбасса.

Reuters

Российский президент Владимир Путин приступил к следующему этапу "освоения" захваченных у Украины территорий.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своей статье для Контрактов.

По его словам, указ Путина о временном признании документов ДНР и ЛНР, выданных администрациями так называемых "народных республик" фактически перевел деятельность их структур в российскую правовую плоскость.

"Ситуация на Донбассе ухудшилась, когда боевики фейковых республик заявили о возможной "национализации" предприятий, которые принадлежат украинским собственникам.

Ведь эти предприятия продавали в Украину продукцию, выплачивали налоги в бюджет и платили зарплату своим работникам. Они оставались одним из последних элементов украинского присутствия на оккупированном Донбассе, а теперь и его не будет", — пишет журналист.

"Почему к новым действиям по аннексии Донбасса Кремль приступил только сейчас, три года спустя после начала военных действий? Путина сдерживали отнюдь не только Минские соглашения. Он мог воспринимать Донбасс в качестве разменной монеты в торге с новой американской администрацией.

Но с каждым днем становится все очевиднее, что никакой "большой сделки" между Вашингтоном и Москвой — по крайней мере, по украинскому вопросу — не будет", — считает он.

"Президент США Дональд Трамп находится под жестким давлением из-за контактов членов своего избирательного штаба с представителями Москвы. В самой администрации остается все меньше чиновников, которые хотели бы пойти России на уступки. Но если не торговать с Донбассом — что же с ним делать?", — задается вопросом журналист.

По мнению Портникова, решение о возвращении оккупированных территории Украины даже не стоит— это стало бы ударом по авторитету Владимира Путина. И как известно, за последние 25 лет Россия не вернула никаких аннексированных территорий.

"При этом, считает журналист, России совершенно не выгодно, чтобы донбасские предприятия платили налоги Украине — а Россия при этом тратила на них деньги из собственного государственного бюджета. Смысл может появиться только в том случае, если "народные республики" будут хотя бы частично сами себя обеспечивать".

Портников также отметил, что предпринимать аннексионистские действия Кремль будет очень осторожно, чтобы не дать Западу повод для усиления санкций.

"Так называемый указ "о признании паспортов" представлен как временная мера и увязан с Минскими соглашениями, а "национализация" украинских предприятий выглядит не инициативой, а ответом на блокаду Донбасса. Но сомнений быть не должно — если Путин потеряет надежду на взаимопонимание с Трампом, аннексия — фактическая или даже формальная — обязательно состоится, — подчеркнул Портников.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина является самым фундаментальным поражением для Путина. А признание "паспортов" террористических ДНР и ЛНР — свидетельство смены его концепции относительно нашего государства.

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