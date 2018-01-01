Министра Данилюка отправили в отставку

За такое решение проголосовали 254 народных депутата.

УНИАН

Верховная Рада проголосовала за отставку министра финансов Украины Александра Данилюка.

За такое решение проголосовали 254 народных депутата.

В среду, 6 июня, премьер-министр украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

По словам Гройсмана, "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании Кабмина тот "позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности". Премьер-министр заявил, что Данилюк распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами и ЕС, что "могло поставить под угрозу их результаты".

Сам Данилюк накануне заявил, что его поставили перед выбором - уйти с этой должности или стать соучастником политической коррупции. "В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе - "гречка". Сегодня кульминационный момент. Я поставлен перед выбором - уйти или стать соучастником", - написал он в Facebook, отметив, что "страной не торгует".

Напомним, 23 мая, во время обсуждения кадровых вопросов на закрытом заседании правительства между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка. Данилюк якобы "в ультимативной форме" потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано, а Гройсман ответил, что не будет этого делать. На это Данилюк пригрозил собственной отставкой.

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