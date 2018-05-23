Гройсман и глава Минфина Данилюк поскандалили на заседании правительства

На заседании Кабинета министров между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошел конфликт.

Как сообщает LB.ua, на официальном мероприятии Данилюк потребовал в ультимативной форме у главы правительства назначить для себя пятого заместителя, представление на которого якобы ранее уже было подано.

Гройсман жестко отказал подчиненному, на что Данилюк пригрозил собственной отставкой.

Источник издания подчеркнул, что премьер после инцидента намерен действительно уволить Данилюка.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду - не такой я человек", - заявил Данилюк, подтвердив факт перепалки с премьер-министром.

"И все-таки я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал согласно законодательству", - резюмировал министр.

Напомним, ранее жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, которая ранее сыпала проклятиями из-за квот на украинскую музыку, на этот раз прошлась по национальной украинской одежде, нелицеприятно высказавшись о вышиванке.