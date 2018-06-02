Данилюка уволят на следующей неделе, названо имя преемника - СМИ

Министра финансов Александра Данилюка могут отправить в отставку уже на следующей неделе.

Убрать чиновника Кабмина желают и в правительстве, и в окружении Петра Порошенко. Есть и депутаты, которые готовы отдать свои голоса за снятие главы Минфина с должности, пишет Апостроф.

Согласно украинскому законодательству, для увольнения любого министра (кроме министров иностранных дел и обороны) достаточно представления в Верховную Раду от премьер-министра или личной инициативы министра, желающего уйти в отставку.

Такие голоса в парламенте за отставку уже есть. Руководить Минфином после увольнения Данилюка будет его первая заместительница Оксана Маркарова, так как в Верховной Раде нет консенсуса по поводу новой кандидатуры.

Напомним, 23 мая Данилюк и премьер Владимир Гройсман разругались на заседании правительства. На одну из инициатив министра финансов Гройсман резко отказал подчиненному, на что Данилюк пригрозил собственной отставкой.

1 июня Данилюк рассказал, чем срыв транша от МВФ грозит украинской экономике и нацбезопасности.