Рейтинг лучших армий мира: первые — США, Украина на 30-м месте

Россия и Китай попали в тройку лидеров списка, составленного Global Firepower.
Об этом говорится на ее сайте.
Первое место в списке заняли войска США, второе — РФ, а третье — Китая.
В первую десятку также вошли армии Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
При составлении рейтинга Global Firepower учитывала более 50 показателей. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали дополнительные баллы, также бонусы достались государствам-членам НАТО, сообщили в Минобороны.
Ранее аналитическая группа международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative обнародовала рейтинг стран по индексу социального прогресса, в нем Украина обогнала РФ.