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Рейтинг лучших армий мира: первые — США, Украина на 30-м месте

Сегодня, 11:21

Россия и Китай попали в тройку лидеров списка, составленного Global Firepower.

Украина, армия, ВСУ, шеврон
Шеврон ВСУ, иллюстрация gs.sloboda.net
Международная компания Global Firepower составила новый рейтинг лучших армий мира, в 2017 году Вооруженные Силы Украины оказались на 30 месте из 133 (в 2016-м были на таком же).

Об этом говорится на ее сайте.

Первое место в списке заняли войска США, второе — РФ, а третье — Китая.

В первую десятку также вошли армии Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.

При составлении рейтинга Global Firepower учитывала более 50 показателей. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали дополнительные баллы, также бонусы достались государствам-членам НАТО, сообщили в Минобороны.

Ранее аналитическая группа международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative обнародовала рейтинг стран по индексу социального прогресса, в нем Украина обогнала РФ.

Теги:  
Украина, армия, ВСУ, рейтинг, Global Firepower
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