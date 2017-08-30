Рейтинг лучших армий мира: первые — США, Украина на 30-м месте

Россия и Китай попали в тройку лидеров списка, составленного Global Firepower.

Шеврон ВСУ, иллюстрация gs.sloboda.net

Международная компания Global Firepower составила новый рейтинг лучших армий мира, в 2017 годуоказались на 30 месте из 133 (в 2016-м были на таком же).

Об этом говорится на ее сайте.

Первое место в списке заняли войска США, второе — РФ, а третье — Китая.

В первую десятку также вошли армии Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.

При составлении рейтинга Global Firepower учитывала более 50 показателей. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали дополнительные баллы, также бонусы достались государствам-членам НАТО, сообщили в Минобороны.

Ранее аналитическая группа международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative обнародовала рейтинг стран по индексу социального прогресса, в нем Украина обогнала РФ.