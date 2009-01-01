Россия накапливает новейшее оружие в Крыму для атаки на Украину – военный эксперт

В распоряжение ВС РФ в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", который разместят под Феодосией.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко считает, что Россия, перебрасывая в оккупированный Крым новое оружие, готовится не к обороне, а к наступлению на материковую Украину.

Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завести еще один дивизион комплексов ПВО С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма говорят о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины", — отметил эксперт.

По словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, соединения Вооруженных сил России в Крыму лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой.

Кроме того, в распоряжение российской армии на полуострове вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". По предварительной информации, его разместят под Феодосией.

Напомним, Романенко ранее объяснял, какая группировка нужна России для масштабной войны в Украине.

Стоит также напомним, что 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

В марте 2014 года Россия организовала "референдум" по его самоопределению.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".