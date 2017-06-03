Россия собрала три армии. Военный эксперт оценил опасность наступления РФ

Блокировать возможное наступление из Крыма для украинских войск является простой задачей, подчеркнул Тымчук.

Российские военные donbass.ua

Войска в Крыму Россия использует скорее для демонстрации угрозы, а не для подготовки реального нападения.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

Он подчеркнул, что блокировать возможное наступление из Крыма для украинских войск является простой задачей, поскольку полуостров соединяет с материковой частью Украины два узких перешейка. А крупную десантную операцию, добавил эксперт, Россия не проводила со времен Второй мировой войны.

"А если говорить о морской и воздушной операции, то сегодня только армия Соединенных Штатов может проводить такие операции. Россияне могут попробовать, но чем это закончится — трудно сказать", — заявил Тымчук.

Он добавил, что Крым скорее является для РФ плацдармом для осуществления военно-политического влияния в регионе, чем для продолжения агрессии против Украины.

"Намного большая проблема — это то, что происходит на севере Донбасса, то есть на границе Украины с Россией, но севернее. Поскольку с той стороны действительно идет сосредоточение, формируются новые дивизии за счет переформатирования имеющихся бригад и фактического дополнения их, набивания дополнительными силами и средствами. Речь идет фактически о двух армиях. Плюс, одна армия сейчас формируется в Крыму — 22-я общевойсковая, за счет тех сил и средств, которые три года уже перебрасывают оккупанты. Соответственно, с трех сторон — с юга, востока и северо-востока — нам противопоставлены уже три российские армии. И если на Донбассе у нас сосредоточен весь наиболее боеготовый компонент сухопутных войск, то в других восточных регионах у нас ситуация намного хуже", — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", чего ждать от военного контингента, который РФ стянула к границе с Украиной.