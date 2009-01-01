Российский эксперт рассказал о "подводных камнях" разрыва дипотношений Украины и РФ

По мнению Окары, разрыв дипотношений Украины и РФ не будет являться формой эффективного воздействия на агрессора.

Об этом он рассказал изданию "Главред".

По его словам, можно понять эмоции тех людей — и политиков, и простых граждан, которые уже три с половиной года говорят о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. В условиях "гибридной войны" это объяснимо и вполне логично.

Однако, говорит он, "нужно помнить и о рациональной стороне вопроса и понимать, какие вопросы поможет решить такой шаг как разрыв дипотношений с Россией, к чему это приведет сейчас, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе, кто от этого выиграет или проиграет, чем это может закончиться, а также какие есть "подводные камни".

Эксперт отметил, что не видит каких-то эффективных целей, которых могла бы достичь Украина в разрыве дипотношений с РФ.

"Эмоции понятны, но с точки зрения практических шагов все выглядит очень сомнительно. Эффективной цели, которую Украина могла бы достичь, разрывая дипломатические отношения с Россией, я просто не вижу.

Если такое решение будет принято, то, прежде всего, это ударит по простым людям, причем главным образом — по гражданам Украины. Это будет означать усложнение жизни людей, которые часто путешествуют из Украины в Россию и из России в Украину. Это также ударит по заложникам, политзаключенным и преследуемым. То есть по таким людям как Роман Сущенко, Олег Сенцов и так далее. После разрыва дипотношений возможность украинского государства помогать этим людям резко снизится. Также могут усложниться процессы по обмену заложниками", — считает Окара.

"Кроме того, когда разрываются дипломатические отношения между странами, должна появиться сторона-посредник, с помощью которой страны смогут обмениваться какими-то дипломатически значимыми документами. Я не представляю себе, какая страна может сейчас быть эффективным посредником между Россией и Украиной", — отметил он.

Политолог считает, что заявления о том, что будет усложнен порядок въезда для граждан РФ в Украину, что будут разорваны дипломатические отношения между государствами, уже находят отражение в России.

Он также напомнил о том, что Госдума уже упростила порядок получения украинцам российского гражданства.

"…это может поспособствовать увеличению количество граждан Украины, которые смогут получить российское гражданство и легализоваться в России. Так или иначе, но это будет способствовать миграции украинцев в Россию (прежде всего, имею в виду трудовую миграцию).

Какого-то позитивного эффекта от разрыва дипломатических отношений между странами сегодня ожидать не стоит. Если бы это делалось три года назад, была бы другая ситуация. Но сейчас никакого практического эффекта это не даст, а создаст массу проблем и государству, и гражданам", — говорит он.

По мнению Окары, такой шаг не будет являться формой эффективного воздействия на агрессора.

"Порошенко уже неодобрительно высказался об этой инициативе, потому что он, в отличие от авторов поправки, имеет дело не с абстракциями — ему реально приходится решать конкретные вопросы, а в случае разрыва отношений с Россией это станет делать намного сложнее. И Украине будет намного сложнее лоббировать свои интересы и отстаивать интересы своих граждан.

В России уже заявили, что это право Украины, и что они пока не представляют, кто мог бы быть посредником в украинско-российских отношениях.

Поскольку между Украиной и Россией сейчас идет "гибридная война", а не обычная, то и на дипломатическом фронте нужно ее вести эффективными методами. А разрыв дипломатических отношений с Россией — это как "назло бабушке не надену шапку на морозе". И позиция Порошенко по данному вопросу адекватна и реалистична.

Это позиция человека, который практически всем этим занимается, а не просто играет патриотическими словами. А инициаторы такой поправки играют на свой электорат. Но надеюсь, что все-таки у украинских депутатов хватит мозгов, и они будут "надевать шапку на морозе", — подытожил Окара.

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