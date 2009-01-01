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Российский "оппозиционер" поддержал аннексию Крыма и назвал "сепаров" на Донбассе героями

Сегодня, 12:57

Удальов заявил, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами.

Удальцов
Сергей Удальцов. Facebook.com
Российский "оппозиционер", один из лидеров протестного движения, который отсидел в тюрьме 4, 5 года по обвинению в "организации массовых беспрядков" на Болотной площади в 2012 году Сергей Удальцов, назвал сепаратистов на Донбассе героями.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в четверг, сообщает "Радио Свобода".

"Он назвал "героями" сепаратистов Донбасса и вновь подчеркнул, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами. При этом Удальцов заявил, что готов взаимодействовать с ними по вопросам "защиты прав граждан", — отмечает издание.


Кроме того, Удальцов поддержал аннексию Крыма.

"Я поддержал решение жителей Крыма, я убежден [у меня есть информация из разных источников], что это было действительно их решение, воля народа — быть с Россией, крымчане так захотели", — пишет ТАСС

По словам Удальцова, он не может быть против присоединения Крыма к России только ради подтверждения своего оппозиционного мировоззрения.

 Как известно, в июле 2014 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года оппозиционеры Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов приговорены к 4,5 годам лишения свободы.

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Удальцов, сепаратисты, Донбасс, герои, Крым, Россия, оппозиционер
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