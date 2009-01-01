Российский "оппозиционер" поддержал аннексию Крыма и назвал "сепаров" на Донбассе героями

Удальов заявил, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами.

Сергей Удальцов. Facebook.com

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в четверг, сообщает "Радио Свобода".

"Он назвал "героями" сепаратистов Донбасса и вновь подчеркнул, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами. При этом Удальцов заявил, что готов взаимодействовать с ними по вопросам "защиты прав граждан", — отмечает издание.

Russian leftist leader Sergei Udaltsov, newly freed from prison, calls pro-Russia fighters in Ukraine "heroes." — marc bennetts (@marcbennetts1) 10 серпня 2017 р.

Кроме того, Удальцов поддержал аннексию Крыма.

"Я поддержал решение жителей Крыма, я убежден [у меня есть информация из разных источников], что это было действительно их решение, воля народа — быть с Россией, крымчане так захотели", — пишет ТАСС.

По словам Удальцова, он не может быть против присоединения Крыма к России только ради подтверждения своего оппозиционного мировоззрения.

Как известно, в июле 2014 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года оппозиционеры Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов приговорены к 4,5 годам лишения свободы.