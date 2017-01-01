Российский политолог назвала цель нового президентства Путина

В Кремле просчитались, отметила доктор исторических наук.

Владимир Путин снова станет президентом РФ, считает эксперт Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова считает, что в РФ цель нового президентства Владимира Путина — выбраться из украинской ловушки, не потеряв лицо.

Агрессия России заставила Запад выйти из летаргии и решиться на сдерживание Москвы санкциями, говорится в ее материале в журнале "Новое Время".

"… Аннексия Крыма и война с Украиной, позволив укрепить личный режим Путина, неожиданно подорвали "триаду" — механизм существования самодержавия, который можно определить так: "Быть с Западом, быть внутри Запада и быть против Запада", — отметила эксперт.

По ее мнению, "Кремль сумел, сотрудничая с западным сообществом, одновременно противодействовать его влиянию и использовать ресурсы своего оппонента, разлагая его изнутри".

"Изощренный и одновременно остроумный способ выживания. Но в Кремле просчитались: "собирание земель" заставило Запад выйти из летаргии и решиться на санкционное сдерживание Москвы, тем самым демонтируя "триаду", — подчеркнула политолог.

Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что в стране "предстоит переназначение Путина".