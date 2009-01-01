Российский социолог: в авторитарной полицейской стране не может быть демократических выборов

Власть в РФ сменится после массового выхода людей на улицы, говорит Игорь Эйдман.

Россия стала полицейской страной myslo.ru

В авторитарной полицейской стране, которой является путинская Россия, не может быть

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Я не верю, что власть в России сменится в результате выборов. Потому что в авторитарной полицейской стране не может быть демократических выборов. Но власть рано или поздно сменится, потому что не бывает, чтобы власть была вечной", — говорит политический эксперт.

"Но сменится она "восстанием масс", после выхода людей на улицы. Это рано или поздно произойдет, я в этом совершенно убеждён. А в результате этого (может быть не сразу, а со временем) установится более цивилизованное демократическое руководство, которое будет вести адекватную мирную политику", — поделился мнением социолог.

Комментируя вопрос о том существует ли интрига относительно грядущих президентских выборов в РФ, Игорь Эйдман заметил: "На 99,9% никакой интриги не будет, а будет чистой воды профанация".

Напомним, ранее российский эксперт объяснил, почему кремлевские политтехнологи не будут поднимать рейтинг Путина.

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