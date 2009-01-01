Российский военный эксперт объяснил, почему оккупанты РФ не уйдут с Донбасса

Оснований для такого оптимизма я не вижу, пишет Фельгенгауэр.

Оккупанты не уйдут с Донбасса, считает эксперт 24tv.ua

Возвращение оккупированного Донбасса Украине в 2017 году не выглядит реальным.

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в материале на "Обозревателе".

"А как это можно сделать, при нынешнем режиме в Москве? Если честно, то оснований для такого оптимизма я не вижу. Та танковая армия "Л/ДНР", по сути, интегрирована в состав российских вооруженных сил, ее никто распускать так просто не будет. Российские стратегические цели по Украине не изменились, России неприемлема любая форма интеграции Украины с Западом, с любыми западными структурами. И вот эта танковая армия на Донбассе — это как гарантия того, что этого не произойдет", — пишет он.

"Да, война продолжается уже три года, и что? Стратегические цели не изменились, в России есть надежда, что Украина сама развалится, поэтому необязательно там проводить полномасштабные военные действия. Хотя и они не исключены. Но ожидать, что Россия вообще уйдет из Донбасса и предоставит Украине свободу действий, это бессмысленные надежды и этого не будет". — подчеркнул эксперт.

"В случае, если в Киеве произойдет смена власти, и если она признает Крым частью России, разорвет соглашение об ассоциации с ЕС, подтвердит нейтральный статус Украины, войдет в близкие отношения с Москвой, то да, тогда возможны движения хотя бы по какой-то формальной реинтеграции Донбасса в состав новой Украины. Да и то поскольку понятно, что в Киеве власть часто меняется, Донбасс все равно останется под российским кураторством, де-факто, даже в случае какого-то урегулирования", — считает он.

"Чтобы что-то поменялось кардинально – власть должна поменяться или в Москве или в Киеве. Либо там, и там. Но основательного оптимизма пока нет", — добавил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Геогрий Тука заявил, что Россия уже в 2017 году может "слить" оккупированный Донбасс.