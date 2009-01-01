"Русский, иди домой, водки нет!". Консула РФ выгнали из-под суда в Черноморске, опубликовано видео

Страхов пришел на заседание суда вместе с вооруженным помощником.

Консула РФ выгнали из-под суда в Черноморске Фейсбук С.Стерненко

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook показал активист Сергей Стерненко.

"Вы — представители страны-оккупанта", "Ваши войска на Донбассе, ваши войска в Крыму", "Идите отсюда", "Распинаем мальчиков в трусиках, сейчас и тебя распнем", "Русский, иди домой, водки нет", — заявили люди, обращаясь к консулу РФ.

По словам Стерненко, Страхов пришел на заседание суда вместе с вооруженным помощником.

"После непродолжительной беседы с активистами он решил уехать, но по дороге еще выяснилось, что у его помощника в кармане есть оружие, которое в ходе событий он передал консулу", — рассказал активист.

Впоследствии полиция эвакуировала представителя страны-агрессора, и тот уехал с места происшествия.

Напомним, ранее были опубликованы фото и видео столкновений у здания суда в Черноморске.

Фото и видео: Фейсбук С.Стерненко.