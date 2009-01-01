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"Русский, иди домой, водки нет!". Консула РФ выгнали из-под суда в Черноморске, опубликовано видео

Сегодня, 20:35

Страхов пришел на заседание суда вместе с вооруженным помощником.

Страхов, консул, Россия
Консула РФ выгнали из-под суда в Черноморске Фейсбук С.Стерненко
Опубликовано видео визита российского консула Александра Страхова в суд в Черноморске Одесской области, где рассматривалось дело "2 мая".

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook показал активист Сергей Стерненко.

"Вы — представители страны-оккупанта", "Ваши войска на Донбассе, ваши войска в Крыму", "Идите отсюда", "Распинаем мальчиков в трусиках, сейчас и тебя распнем", "Русский, иди домой, водки нет", — заявили люди, обращаясь к консулу РФ.

По словам Стерненко, Страхов пришел на заседание суда вместе с вооруженным помощником.

"После непродолжительной беседы с активистами он решил уехать, но по дороге еще выяснилось, что у его помощника в кармане есть оружие, которое в ходе событий он передал консулу", — рассказал активист.

Впоследствии полиция эвакуировала представителя страны-агрессора, и тот уехал с места происшествия.

Напомним, ранее были опубликованы фото и видео столкновений у здания суда в Черноморске.

Фото и видео: Фейсбук С.Стерненко.

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Черноморск, консул, Россия, Страхов, Стерненко
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