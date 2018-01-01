Савченко исключили из комитета по нацбезопасности

Соответствующий документ инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Соответствующий проект постановления (№5543) инициировали члены комитета по вопросам национальной безопасности в декабре 2016 года.

В качестве причины назван тот факт, что Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР". А теперь нардеп участвует в заседаниях комитета, на которых рассматривают информацию, относящуюся к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственно тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.