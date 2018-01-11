Освобожденный из плена "ДНР" ученый рассказал о тайных визитах Савченко в ОРДЛО

Народный депутат Украины Надежда Савченко, помимо своих публичных визитов, на неподконтрольную территорию Донбасса, тайно ездила к боевикам.

Об этом рассказал ученый-религиовед Игорь Козловский, который был недавно освобожден после двух лет плена в "ДНР".

"В колонию, где я находился, Савченко не приходила, а когда приезжала впервые, то наведывалась в девяносто седьмую колонию, где сидели военнопленные. С политическими заключенными она не встречалась. А когда была здесь в последний раз, это было где-то в конце ноября прошлого года, то знаю, что она тоже была на 97-й", — заявил Козловский в интервью "Украинской правде" и уточнил, что последний визит "остался без внимания СМИ и там и тут".

После неизвестного общественности визита Савченко на неподконтрольную Украине территорию Донбасса в конце ноября к Козловскому "подходили представители "спецслужб", и на его слова, что он не знает Савченко, они удивлялись, "почему Савченко за Козловского просит".

"Считаю, что все эти поездки необходимо согласовывать. Все-таки есть государство, есть государственная политика, и осуществлять несогласованные вояжи вопреки отработанной единой линии – это не в пользу процесса. Думаю, Савченко ничего не решает, потому что все решается в Москве"", — отметил Козловский.

По его словам, "там в подвалах еще много людей, которых нет ни в каких списках". "Они не политические заложники, но их надо вытягивать. И их вытягивают, в частности, за деньги. Мы видели, как появляются новые люди в подвалах, а потом куда-то исчезают. По слухам, их после договоренностей на личном уровне выпускали или выкупали. Многие там на этом зарабатывает — людей ловят и продают. Таких я видел", — добавил ученый.

Напомним, ранее Савченко сделала громкое заявления по поездкам в "ЛДНР".