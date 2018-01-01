Савченко прошла через экспертизу детектором лжи - адвокат

По словам защитника нардепа Олега Соловья, эксперты решили взять небольшую паузу.
Соответствующую информацию озвучил ее адвокат Олег Соловей.
"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - цитирует его портал "ЗН".
Соловей также пояснил, что специалисты, проводившие экспертизу, взяли паузу на двое суток и либо посчитают, что у них отстутствует необходимости задавать вопросы Савченко и продолжать процесс, либо еще раз продолжить данную процедуру.
Кроме того, ранее стало известно, что допрос Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной.
Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.