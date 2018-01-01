Савченко прошла через экспертизу детектором лжи - адвокат

По словам защитника нардепа Олега Соловья, эксперты решили взять небольшую паузу.

Нардеп Надежда Савченко comments.ua

Внефракционный нардеп Надежда Савченко во вторник, 17 апреля, прошла через процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа ("детектора лжи").

Соответствующую информацию озвучил ее адвокат Олег Соловей.

"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - цитирует его портал "ЗН".

Соловей также пояснил, что специалисты, проводившие экспертизу, взяли паузу на двое суток и либо посчитают, что у них отстутствует необходимости задавать вопросы Савченко и продолжать процесс, либо еще раз продолжить данную процедуру.

Кроме того, ранее стало известно, что допрос Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.