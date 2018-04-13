Сестра Савченко рассказала, почему прервали проверку нардепа на детекторе лжи

Допрос народного депутата Надежды Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной в связи с голодовкой.

Как заявила сестра Савченко Вера, провести допрос корректно в связи с состоянием здоровья Савченко, которая голодает с 23 марта, невозможно.

По словам Веры Савченко, у Надежды постоянная тахикардия и есть температура.

"Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно. То, что объяснили адвокатам специалисты, что невозможно провести (допрос — ред.) корректно. Потому что когда человек заболел, или когда человек голодает, то организм работает не так, как обычно, и не дает результата", — сказала Савченко в эфире "112. Украина".

Пока неизвестно, сколько вопросов задали Савченко, и как в целом прошел этот допрос.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу.