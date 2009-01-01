СБУ перехватила переговоры спецслужб России о расшатывании ситуации в Киеве

К сожалению, есть те горячие головы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, отметил Грицак.

СБУ перехватила переговоры спецслужб РФ ukr-online.com

Недавно был перехвачен телефонный разговор представителя ДНР по привлечению российских спецслужб по расшатыванию ситуации в столице Украины во время памятных событий в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает УНН.

"К сожалению, есть те горячие головы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть просто несознательные люди, которые до конца не осознают опасность, а есть и те, кто делает это сознательно даже и за деньги. Мы не должны допустить дестабилизации в наших городах и селах... Российские спецслужбы не прекращают действия, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы протестная активность не падала. Недавно служба перехватила разговоры официального представителя так называемого "МИД" ДНР Константина Долгова с представителем российских спецслужб Александром Чулиндиным", — сказал он.

По информации главы СБУ, в перехваченном разговоре речь шла о событиях в Киеве к годовщине Революции Достоинства и попытках дестабилизировать ситуацию с применением их людей в Киеве.

"Мы приняли решение с ГПУ обнародовать это для думающих людей, чтобы эти люди рассказали тем, кто анализировать не способен. Есть интересный момент, гражданин России Чулиндин... к сожалению, мы знаем, что есть в Украине много граждан, которые находятся в тесном контакте с Чулиндиным. Мы обязательно поговорим со всеми. Первые обыски, более 20, мы провели вчера ", — рассказал он.

Он также отметил, что российские спецслужбы лоббируют проведение в Украине т. н. круглых столов и конференций, а также законопроекты о статусе русского языка, сообщает "112. Украина".

"Они демонстрируют то, кто и за какие деньги спецслужб РФ организовывал круглые столы и конференции в Днепре, Одессе, Львове, Киеве и в стенах Верховной Рады. Как лоббировались законопроекты об особом положении русского языка в Украине. Достаточно, взяв за основу эти разговоры, посмотреть и проанализировать, где были какие круглые столы, проанализировать выступления избранников, они много кому дадут понимание тех процессов, которые сегодня происходят", — сказал глава спецслужбы.

Напомним, ранее в СБУ предупредили о том, что РФ готовит провокации в Украине на акциях памяти Героев Небесной сотни.