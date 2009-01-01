Ситуация в АТО. Боевики бьют из танков, БМП и тяжелого вооружения, ранены два украинских воина

Боевики обстреливают противотанковыми управляемыми ракетами позиции ВСУ в окрестностях Новотошковки.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

С начала суток, 18 марта, в зоне проведения АТО зафиксировано 36 обстрелов позиций ВСУ, ранены 2 украинских военных.

Об этом вечером 18 марта сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплениям рядом с Невельским и Луганским боевики вели огонь из минометов калибра 120, вблизи Песок — из крупнокалиберных пулеметов, а возле Зайцево — из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении рядом с Водяным боевики дважды использовали артиллерию калибра 122, вблизи Гнутово — стрелковое оружие, из БМП били по Широкино.

На Луганщине усилились обстрелы по опорным пунктам сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм, вблизи Крымского боевики вели обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120, а позже привлекли танк, рядом с Трехизбенка и Попасной били из СПГ.

Как сообщили в штабе, также боевики обстреливают противотанковыми управляемыми ракетами позиции ВСУ в окрестностях Новотошковки.

Напомним, в штабе АТО ранее сообщали, что 17 марта, боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины 112 раз, применяя тяжелое вооружение. В результате чего погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения.