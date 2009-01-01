Скандал в ГФС: чиновник сам готовил задания для конкурса, на котором победил

Глава департамента ГФС, отвечающего за борьбу с контрабандой, смог победить в кадровом конкурсе после того, как лично составил конкурсные задачи, пишет " КП в Украине ".

Издание опубликовало служебный документ, согласно которому и.о. главы департамента по организации борьбы с таможенными правонарушениями Василий Поезд утвердил задачи на кадровый конкурс, в котором впоследствии участвовал и победил.

"Технология проста, как все гениальное. Поезд, как и.о. главы департамента, официально готовит задачи на конкурс, подписывает их и отправляет в кадровую службу. А затем приходит в день конкурса и триумфально отвечает на все эти вопросы, которые он же и прислал, — рассказал источник издания. — Сотрудники СБУ оперативно отреагировали на эту историю и начали следствие. Но теперь в воздухе повис вопрос о том, что делать со всеми остальными кадровыми конкурсами, которые проводились за последние годы. Если их готовили с такими же манипуляциями, то руководящий состав фискальной службы по закону нужно отстранять полностью"

Об подлоге, связанном с назначением Поезда, стало известно правоохранительным органам, которые 9 ноября провели соответствующие обыски в ГФС. Факт обысков СБУ и прокуратуры Киева в департаментах противодействия таможенным правонарушениям и по работе с кадрами Государственной фискальной службы Украины вчера СМИ подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Имя Поезда как заранее выбранного победителя открытого конкурса на должность главы одного из ключевых департаментов ГФС впервые было озвучено в СМИ в октябре. Скандальную ситуацию вокруг конкурса обсуждали народные депутаты на заседании Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Однако Поезд все же стал победителем конкурса, прошедшего 17-19 октября.

До работы в ГФС Поезд был сотрудником государственной налоговой службы под руководством Александра Клименко (в период президентства Виктора Януковича). В начале 2010-х годов стал известен из-за конфликтов между налоговой службой и рядом интернет-компаний (среди которых был магазин "Розетка").