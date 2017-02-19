Соратник Ляшко предлагал команде Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет — западные СМИ

План предусматривал вывод российских войск с территории Украины.

Андрей Артеменко Facebook Андрея Артеменко

Народный депутат от Радикальной партиипередал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и оборонепроект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на газету The New York Times сообщает ZN.ua.

Одним из пунктов плана, по данным американского издания, является организация всеукраинского референдума о передаче оккупированного Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет. План также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с президентом США Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

Однако, как отмечает издание, предложения Артеменко Трампу — более, чем просто очередной "мирный план". Депутат-радикал, который видит себя в будущем украинским политическим лидером, подобным Трампу, заявил, что у него есть доказательства — "названия компаний, банковские переводы" — коррупции президента Украины Петра Порошенко, которые могут "помочь свергнуть его". И, по словам Артеменко, он согласовал свой план с советником президента РФ Владимира Путина.

Коэн и Сэйтер сообщили изданию, что они не обсуждали с Трампом предложения украинского депутата, и что у них нет опыта во внешнеполитических вопросах.

NYT указывает на проблемы с репутацией у всех фигурантов этой истории. Коэн находится под пристальным вниманием ФБР, которое изучает его связи с Россией. Несколько десятков лет назад Сэйтер был признан виновным в манипуляциях на фондовом рынке, к которым была причастна мафия. Артеменко в начале 2000-х был обвинен в хищениях и провел 2,5 года в тюрьме. Позднее он назвал уголовное преследование политически мотивированным.

Напомним, неделей ранее советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку. До этого телеканал CNN сообщил о письме, якобы написанном уже экс-советником, в котором он признал, что предоставил властям США неполную информацию о своих контактах с послом РФ.

Фото: Facebook Андрея Артеменко