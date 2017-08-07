"Спектакль провели". Журналист назвал число сторонников "русской весны" в Крыму в 2014 году

Сейчас уже не представляется возможным установить реальную поддержку российской оккупации Крыма, отметил Муждабаев

Псевдореферендум в Крыму Reuters

В Крыму результаты так называемого референдума, который был проведен оккупантами в 2014 году, не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом рассказал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев в интервью "Апострофу".

По мнению журналиста, в Крыму многие поддерживали идеи "русской весны" и присоединение полуострова к России, но данные референдума не являются достоверными.

"Мы же не верим итогам референдума, который проведен без избирательных списков и в ходе которого одна точка зрения получила 97%. Такого же просто не может быть ни при каких выборах, кроме КНДР", — отметил журналист.

Журналист отметил, что сейчас уже не представляется возможным установить реальную поддержку российской оккупации Крыма среди местного населения.

"Кто знает, сколько там людей пришло? Может, там пришло 40%, из них проголосовала половина — вот и считайте. А как они там рисовали... Это они просто спектакль провели, после оккупации уже", — резюмировал Муждабаев.

Напомним, ранее журналист рассказал, почему в Крыму РФ не оправдала надежд.