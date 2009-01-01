США поддержали размещение миротворцев на всем оккупированном Донбассе — Порошенко

Трамп назвал встречу с Порошенко удивительной.

Петр Порошенко встретился в Дональдом Трампом Reuters

Об этом он рассказал по итогам встречи с Трампом сегодня журналистам в Нью-Йорке, сообщает УНИАН.

"Чрезвычайно важно — это общее видение нового качества сотрудничества по безопасности между Украиной и США, мы обсудили подробно все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с Военной академией West Point, которую мы посетили несколько дней тому назад, и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", — заявил он.

Кроме того, Порошенко заявил, что США поддерживают предложение Украины по развертыванию миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса.

"Важная позиция, США полностью поддержали предложение Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, по размещению на востоке Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН", — заявил он.

"Я подчеркиваю и заявляю: украинская позиция, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы, что исключит возможность проникновения российских войск, вооружения, амуниции и действительно будет служить делу мира", — отметил Порошенко.

"Нашей главной целью является деоккупация, восстановление суверенитета (Украины над оккупированной частью Донбасса, — ред.) и скорейшее принесение мира на украинскую землю", — подчеркнул глава государства.

Порошенко также охарактеризовал встречу с президентом США Дональдом Трампом как чрезвычайно продуктивную и отметил беспрецедентный уровень сотрудничества между Украиной и США.

"Встреча, которая продолжалась час, была очень продуктивной, мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера", — сказал он.

"Я как президент доволен текущим беспрецедентным уровнем сотрудничества между Украиной и США", — отметил Порошенко.

Порошенко добавил, что договорился с Трампом об эффективном сотрудничестве в продолжении поддержки украинских реформ со стороны США.

"Для меня как президента Украины, я думаю, как и для всех украинцев, было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые происходят в Украине, и положительную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это очень важно для нас", — заявил он.

При этом Порошенко отметил, что "мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться".

Он подчеркнул, что Украина довольна уровнем сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в секторе безопасности и обороны.

В частности, американские журналисты спросили у Порошенко, нуждается ли Украина в большей военной помощи от США.

"У нас блестящее сотрудничество с Соединенными Штатами в секторе безопасности и обороны. Несомненно, мы очень этим довольны", — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась сегодня в Нью-Йорке (США) на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, удивительной.

Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

"Было удивительно сегодня принимать у нас в Нью-Йорке президента Петра Порошенко", — написал Трамп.

Кроме того, Трамп отметил достигнутый Украиной прогресс в последние месяцы.

Видео встречи размещено на личной странице Трампа в Facebook.

Он напомнил, что недавно, в июне, встречался с президентом Украины в Белом доме. "Я знаю, что вы достигли хорошего прогресса, и с тех пор это на самом деле большой прогресс. Я бы не сказал, что сейчас (Украина) является самой удобной страной для жизни, но вы делаете ее все лучше и лучше на ежедневной основе, и я слышу очень хорошие вещи, потому дела Украины идут хорошо", — отметил Трамп.

Передавая слово Порошенко, Трамп сказал слово "границы", но не продолжил свою мысль. После чего президенты пожали друг другу руки, и Порошенко начал свое вступительное слово.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, Порошенко и Трамп понимают, как необходимо реагировать на вызовы в сфере безопасности в Европе.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал журналистам после переговоров Порошенко с Трампом.

Я хотел от себя отметить. Сегодняшняя встреча — я увидел, как установился контакт между двумя лидерами стран. Они понимают друг друга, они понимают, как надо реагировать на вызовы в сфере безопасности в мире и в Европе, и я уверен, что большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет, конечно, в Украине и во всем мире установить порядок", — подчеркнул Чалый.

Посол выразил убеждение, что лидерство президента Украины поможет реализовать его мирный план и вернуть в состав Украины Донбасс и Крым.

Напомним, ранее Трамп заявил, что американские компании видят в Украине огромный потенциал.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Порошенко в США, или Игра на своем поле".

Фото: @poroshenko, @realDonaldTrump.

Видео: @petroporoshenko, @DonaldTrump.