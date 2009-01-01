Стратегическая дезинформация. Зачем Россия стянула к границе Украины три дивизии

Россия открыто развертывает первый эшелон на стратегических западном и юго-западном направлениях, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Сосредоточениев районе Валуек, Смоленска, Новочеркасска может являться стратегической дезинформацией.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Развертывание трех мотострелковых дивизий (3-я, 144-я и 150-я) пока вовсе не означает подготовку к широкомасштабному наступлению. Да, эти дивизии быстро наполняются солдатами и вооружением, весьма интенсивно строится необходимая инфраструктура для стационарного размещения (казармы, парки для техники, столовые, полигоны, учебные центры, мастерские и т.д.). Но меня бы больше беспокоило, если бы эти дивизии сосредотачивались и развертывались скрытно, пытаясь добиться оперативной внезапности. Это явно свидетельствовало бы о том, что они не собираются задерживаться на месте сосредоточения", — говорит военный эксперт.

"А так, Россия, по сути, открыто развертывает первый эшелон на стратегических западном и юго-западном направлениях. Почему они смещены к юго-западу — понятно: на сегодня Беларусь и ее армия выполняют роль первого эшелона, а Украина из-за ее стратегического выбора в сфере безопасности перестала быть таковым", — поделился мнением журналист.

"Отмечу еще несколько особенностей развертывания сил и средств у наших границ. Кроме этих трех дивизий, нужно учитывать ряд отдельных мотострелковых и танковых бригад, также развернутых вблизи нашей границы, группировку российских войск в аннексированном Крыму (эти войска могут выполнять и наступательные, и оборонительные задачи)", — напомнил Машовец.

"Вполне возможно, показательное оборудование полигонов и строительство боксов для военной техники и вооружения — это некая стратегическая дезинформация. Но пока ИС не наблюдает достаточного количества разведпризнаков, которые бы свидетельствовали о подготовке к полномасштабному вторжению", — заметил координатор "Информсопротивления".

Ранее военный эксперт рассказал, какие риски создает милитаризованный Крым.

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