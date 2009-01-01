Суд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ в отношении Николая Мартыненко (документ)

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Николай Мартыненко сложил полномочия нардепа фото: УНИАН

16 января Соломенский райсуд Киева огласил текст решения, которым обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть "дело Мартыненко". Суд не имеет права сам закрывать любое дело, но обязал сделать это НАБУ в единственно возможной форме, которую определяет уголовно-процессуальное законодательство.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, которая распространила выписку из решения суда.

"Таким образом, суд подтвердил безосновательность обвинений в адрес Николая Мартыненко и ангажированность НАБУ, которое стремилось любой ценой громко пропиариться на так называемом "деле Мартыненко". Хотя бывший депутат формально не был даже подозреваемым, однако следствие больше года велось именно против него и не нашло никаких доказательств его виновности. Суд учел практику Европейского суда по правам человека и указал, в частности, на "нарушение права на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки без необоснованных задержек" и окончания "возможных предельных сроков досудебного расследования данного уголовного производства", указывается в сообщении.

"Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Любые заявления НАБУ, которые ставят это под сомнение — попытка "сохранить лицо". А за неисполнение решения суда наступает юридическая ответственность", — подчеркнула пресс-служба Н.Мартыненко.

Она напомнила, что в конце 2015 г. Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата и отказался от депутатского иммунитета. "Он продемонстрировал готовность к объективной проверке всех заказных обвинений в его адрес, которые за большие деньги вбрасывались и тиражировались Лещенко и другими".

"Николай Мартыненко надеялся на объективную проверку этих фейков правоохранительными органами, однако НАБУ проявило свою политическую ангажированность. Здесь совпали политические, экономические и пиарные интересы экс-губернатора Саакашвили, его соратника и 1-го заместителя директора НАБУ Углавы, депутата Лещенко и российского бизнеса, который он